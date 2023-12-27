Морпех и бьюти-блогер решили бросить вызов Путину на выборах Блогер Русских и морпех Отраковский подали документы для участия в выборах

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Бьюти-блогер Рада Русских, бывший морской пехотинец Иван Отраковский и глава Московского совета профсоюзов Александра Тищенко подали документы в Центральную избирательную комиссию для участия в выборах президента России в 2024 году в качестве самовыдвиженцев, сообщает ТАСС. Блогеру удалось набрать необходимые 500 подписей в свою поддержку.

Отмечается, что Русских заявила о своих намерениях 12 декабря в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Она разместила свое уведомление в ЦИК о проведении собрания инициативной группы избирателей. Однако с первой попытки ей не удалось собрать нужное количество подписей. 27 декабря Русских рассказала, что набрала необходимое число голосов.

Я за то, чтобы граждане были активными, у меня никогда не было никаких претензий к государству, оно работает на пределе своих возможностей, оно у нас хорошо отстроено <...>. Я, скорее, хочу показать пример активного гражданина, нежели получить высокий процент, — сказала Русских.

Агентство также сообщает, что документы в ЦИК передал бывший служащий морской пехоты, ветеран боевых действий в Чеченской Республике Иван Отраковский. Собрание его инициативной группы состоялось 26 декабря. Также председатель Московского совета профсоюзов Александра Тищенко выразил желание поучаствовать в президентской гонке и представил комиссии соответствующую документацию.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что большое число претендентов на пост президента России — естественное явление. По его словам, граждане просто используют свое право, закрепленное в Конституции РФ.