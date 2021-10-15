Грудинин не сможет подать в суд на Памфилову из-за её прописки

Предприниматель Павел Грудинин пожаловался, что не может подать в суд на главу ЦИК Эллу Памфилову, так как не знает её адреса по месту прописки. Накануне дня голосования Центризбирком исключил его из списка КПРФ. До этого появилась информация о скрытом офшоре бизнесмена, сообщает URA.ru.

Памфилова запуталась: то ли я олигарх, то ли колхозник. Никак не может разобраться, кто я. Так вот для того, чтобы подать в суд, нужно было провести лингвистическую экспертизу. Это мы сделали. А второе, что нужно было сделать — найти, где она живёт. Скажите, где живет Элла Памфилова? Как только вы адрес дадите, мы подадим. Потому что пока мы не можем найти место, где она прописана, — цитирует Павла Грудинина Telegram-канал «Сказано на Эхе».

Ранее Грудинин заявил о намерении подать на Памфилову в суд, так как считает своё снятия с выборов в Госдуму незаконным. По его словам, у него никогда не было офшора, о котором говорили в ЦИК. Кроме того, Совхоз имени Ленина, директором которого он является, никогда не платил дивиденды. При этом при снятии с выборов Грудинину не показали оригиналы документов, которые должны подтвердить наличие у него зарубежных активов. Памфилова в ответ назвала его слова «предвыборным трёпом».

Как сообщалось, экс-супруга Грудинина Ирина направила письмо в ЦИК, где заявила, что бизнесмен владеет долей в иностранной офшорной компании, не указанной в его декларации при подаче документов в качестве кандидата в ГД. По словам адвокатов женщины, политику принадлежит офшорная структура Bontro в Белизе, помогающая ему контролировать предприятия в РФ.