ЦИК зарегистрировал Харитонова кандидатом на пост президента России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ зарегистрировала кандидатом в президенты России председателя КПРФ Николая Харитонова, сообщает РИА Новости. Решение было принято в ходе заседания во вторник, 9 января.

Документы Харитонова для регистрации в качестве кандидата на должность президента страны были приняты ЦИК 3 января. Необходимые бумаги предоставил уполномоченный Харитонова — депутат Госдумы Георгий Камнев.

В общей сложности Центризбирком получил 33 уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на пост лидера страны. Девять из них — от политических партий, 24 — от граждан, претендующих на должность в порядке самовыдвижения.

Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами на должность президента России лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Члены комиссии одобрили обе кандидатуры в единогласном порядке.

Харитонов и председатель «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин ранее получили от ЦИК добро на проведение предвыборной агитации. Им было разрешено открыть избирательный счет с целью оплаты агитационных материалов и иных работ в рамках предвыборной кампании. Аналогичное решение было принято в отношении кандидата-самовыдвиженца Рады Русских.