Выборы-2024: сколько россиян поддержали Путина, кто станет его соперниками В штабе Путина сообщили о 1,3 млн подписей за его выдвижение

Фото: Пелагия Тихонова /АГН «Москва»

В предвыборном штабе Владимира Путина рассказали о ходе сбора подписей за его участие в выборах. Сколько подписей собрали в поддержку действующего главы государства, что известно о его предвыборной программе, как идут дела у других кандидатов в президенты?

Сколько подписей собрали в поддержку Путина

В поддержку выдвижения Владимира Путина на новый президентский срок с 23 декабря собрано более 1,3 млн подписей. Об этом сообщила сопредседатель избирательного штаба Марьяна Лысенко.

«С 30 декабря волонтеры начали доставлять первые собранные документы в центральный штаб, где проходит проверка документов, обработка юридической службой, волонтеры подсчитывают их количество», — приводит ее слова ТАСС.

Как отмечает «Коммерсант», согласно действующему законодательству от самовыдвиженца (которым является Путин) требуется собрать в свою поддержку от 300 тыс. до 315 тыс. подписей. Сбор подписей будет продолжаться до 31 января.

Что известно о программе Путина перед выборами-2024

Предвыборная программа на выборах 2024 года была частично раскрыта на «Итогах года с Владимиром Путиным» в ходе ответов президента на вопросы ведущих. В частности, он отметил модернизацию здравоохранения как один из важных приоритетов.

В ходе передачи Путин особо остановился на необходимости укрепления суверенитета России, под которым он понимает «укрепление обороноспособности страны, укрепление общественного суверенитета, <...> обеспечение безопасности и суверенитета в сфере экономики, технологического суверенитета».

Ряд СМИ назвал «программой Путина» тезисы его выступления на пленарном заседании Инвестиционного форума «Россия зовет!» 7 декабря, где президент обозначил основные параметры внешней политики РФ.

«Мир вступил в эпоху кардинальных перемен и серьезных испытаний не только для отдельных компаний и отраслей, но и для целых стран и регионов мира. Успешно пройти этот этап, стать одним из центров роста новой глобальной экономики сможет только сильная, стабильная и, хочу подчеркнуть, обязательно хочу это подчеркнуть и сделать на этом акцент, суверенная страна», — объявил Путин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Путин

Что делают перед выборами конкуренты Путина

Кроме действующего главы государства, на участие в выборах претендуют еще десять кандидатов. В их числе:

Владислав Даванков от партии «Новые люди»;

Леонид Слуцкий от ЛДПР (который ранее заявил, что «победить не мечтает»);

Николай Харитонов от КПРФ (который заявил, что не будет критиковать Путина, а хочет «тактично, грамотно и профессионально провести избирательную кампанию»);

Сергей Бабурин, которого выдвинул Российский общенародный союз;

Андрей Богданов от Российской партии свободы и справедливости, политтехнолог и великий мастер 33 градуса масонской Великой ложи России;

Борис Надеждин от партии «Гражданская инициатива»;

Сергей Малинкович от партии «Коммунисты России», предвыборная программа которого называется «10 сталинских ударов по капитализму и американскому империализму»;

Ирина Свиридова из Демократической партии России;

а также в порядке самовыдвижения блогер Рада Русских, которая объявила, что будет баллотироваться, в запрещенной в России соцсети;

и эколог Анатолий Баташев, который ранее участвовал в 20 региональных избирательных кампаниях (в первую очередь в Балашихе) и ни в одной не победил.

Президентские выборы в России в 2024 году будут проходить в течение трех дней, чтобы обеспечить максимальную явку избирателей: с пятницы по воскресенье 15, 16, 17 марта.

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