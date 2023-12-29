ЦИК разрешил Харитонову и Бабурину начать предвыборную агитацию

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Сергей Бабурин

Центральная избирательная комиссия России разрешила кандидату в президенты от партии КПРФ Николаю Харитонову и кандидату от партии «Российский общенародный союз» Сергею Бабурину начать предвыборную агитацию, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты заседания комиссии. Отмечается, что им разрешили открыть избирательный счет, необходимый для оплаты агитационных материалов и других работ в рамках кампании.

Помимо Бабурина и Харитонова, ЦИК также разрешил начать агитационную кампанию кандидату-самовыдвиженцу Раде Русских. Открытие спецсчета необходимо ей для того, чтобы собрать подписи. Согласно действующему законодательству, ей необходимо 300 тысяч подписей для регистрации на выборах. Также отмечается, что размер избирательного фонда каждого кандидата не может превышать установленную отметку в 400 млн рублей.

Ведущие телеканалы России ранее опубликовали расценки на политическую агитацию. Отмечается, что самый дорогой слот выставил телеканал «Россия 1». Он требует 1,19 млн рублей в неделю за 20 секунд вечернего эфира по выходным. Аналогичный слот на Первом канале обойдется кандидатам в 917 тысяч рублей. Трансляция 20-секундной рекламы на телеканале «Россия 24» в феврале будет стоить 64 тысячи рублей.