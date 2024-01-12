Путин потребовал обеспечить законность президентских выборов в России

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Президент России Владимир Путин обратился к прокурорам с просьбой обеспечить законность предстоящих выборов главы государства, передает пресс-служба Кремля. В пятницу, в честь Дня работника прокуратуры российский лидер поздравил сотрудников ведомства, выразил благодарность ветеранам за их вклад в укрепление правопорядка и законности, а также пожелал нынешним сотрудникам успехов в профессиональной деятельности.

Обращаю внимание и на такие направления вашей работы, как надзорное обеспечение реализации национальных проектов, социальных программ, а также законности в ходе предстоящих в этом году выборов президента России, — заявил президент.

Путин подчеркнул, что общество и государство высоко оценивают труд прокуроров и рассчитывают на их дальнейшее достойное и принципиальное исполнение служебных обязанностей, служение народу с ясностью и добросовестностью. Предстоящие выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что США работают над созданием пятой колонны в России. По его словам, для этого Вашингтон намерен активизировать работу с россиянами — выпускниками американских программ обмена.