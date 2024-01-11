СВР заявила о планах США создать пятую колонну в России Нарышкин: США хотят сделать выпускников программ обмена стержнем пятой колонны

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Директор СВР России Нарышкин

США работают над созданием пятой колонны в России, заявил директор СВР Сергей Нарышкин. По его словам, для этого Вашингтон намерен активизировать работу с россиянами — выпускниками американских программ обмена, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Директор СВР России Нарышкин заявил, что, по поступающей в Службу информации, по мере приближения выборов президента России во властных структурах США изобретают все более изощренные способы незаконного вмешательства в демократические процедуры. Так, Вашингтон намерен активизировать работу с россиянами — выпускниками американских программ обмена, — говорится в сообщении.

Нарышкин заявил, что, по подсчетам Госдепа США, число российских стипендиатов американских образовательных и культурных программ превышает 80 тысяч человек. По его словам, в Вашингтоне полагают, что при «должной обработке» они способны заменить бежавшую на Запад несистемную оппозицию.

В СВР считают, что основной упор будет делаться на обучение участников методам разжигания межнациональной и социальной вражды. Также будут предприняты попытки вмешательства в выборы и дискредитации руководства страны в соцсетях.

Нарышкин ранее заявил, что странам Запада не удастся нанести России стратегическое поражение, о чем свидетельствует ситуация в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, отправка Киеву «бесконечных эшелонов с оружием» не помогла США и Евросоюзу добиться своих целей.