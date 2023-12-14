Нарышкин указал Западу на несбыточность мечты нанести поражение России Нарышкин: ситуация в зоне СВО показывает несбыточность мечты Запада победить РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

Ситуация в зоне проведения спецоперации на Украине говорит о несбыточности мечты западных стран нанести России стратегическое поражение, заявил на совещании директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. По его словам, которые приводит ТАСС, данный факт является очевидным.

За счет отправки киевскому режиму бесконечных эшелонов с оружием и военной техникой американцы и европейцы пытаются нанести Москве, как это было принято говорить на Западе, стратегическое поражение, однако реальное развитие ситуации на земле показывает очевидную несбыточность таких мечтаний, — подчеркнул Нарышкин.

Ранее глава СВР России заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины окончилось полным провалом и не принесло Киеву каких-либо результатов. Он отметил, что контрнаступление привело к большому числу потерь среди украинских военнослужащих. Кроме того, армия Украины потеряла военную технику.

Аналогичную точку зрения выразил президент РФ Владимир Путин. По его словам, контрнаступление ВСУ привело к чувствительным потерям в рядах украинской армии. Путин подчеркнул, что политическое руководство Украины поступило безответственно.