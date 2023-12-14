Нарышкин заявил о полном провале контрнаступления ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Контрнаступление Вооруженных сил Украины окончилось полным провалом и не принесло Киеву каких-либо результатов, заявил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин. По его словам, которые приводит ТАСС, контрнаступление привело к большому числу потерь среди украинских военнослужащих. Кроме того, армия Украины потеряла военную технику.

[Попытки контрнаступления] провальны. Это мы квалифицируем как полный провал. Украина не добилась никаких успехов на поле боя, но понесла при этом чувствительные, отчасти невосполнимые потери и в живой силе, и в военной технике, — заявил Нарышкин, выступая на XIX Совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее выступил перед членами Конгресса США в Вашингтоне. По данным западных СМИ, политики обеспечили ему более холодный прием, чем раньше. Аналитики считают, что это как раз связано с провалом украинского контрнаступления. Отмечается, что в ходе выступления Зеленский пообещал конгрессменам начать призывать в армию граждан в возрасте старше 45 лет. Он также допустил, что ВСУ могут перейти к тактике партизанской войны из-за сокращения поставок оружия.

Сам Зеленский объяснил замедление проведения операций на фронте тем, что пришла зима. Он уточнил, что речь об обороне на востоке Украины.