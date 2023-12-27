Политолог рассказал, как критика президентских выборов вредит Путину Политолог Минченко: призывы к соперникам Путина сняться с выборов вредны

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Критика избирательной кампании в преддверии выборов президента России является контрпродуктивной, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО Евгений Минченко. Так он прокомментировал призывы военкора Александра Коца к соперникам российского лидера Владимира Путина отказаться от участия в выборах, чтобы сэкономить бюджетные средства.

Никакого смысла призывы господина Коца не имеют. Даже, скорее всего, они контрпродуктивны. Поскольку такими заявлениями он работает на снижение явки избирателей. Конечно же, люди, которые продвигают такую повестку, откровенно наносят вред президенту, — сказал Минченко.

Одним из тех, кто подвергся критике со стороны Коца в его Telegram-канале, стал кандидат от партии «Новые люди» и вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков. Военкор призвал направить на поддержку СВО деньги, которые планируется потратить на предвыборные кампании как самого Даванкова, так и прочих оппонентов Путина. По мнению Минченко, такие действия противоречат самой сути выборов и «убивают» политический плюрализм.

Граждане хотят быть представленными, чтобы их голос был услышан, и Даванков выполняет эту важную политическую функцию. <...> У нашего государства есть обязательства финансировать политические партии, которые доказали состоятельность на выборах, набрав определенный процент голосов, что они выражают мнение значительной части населения, — подчеркнул он.

Ранее Коц призвал потенциальных соперников Путина отказаться от выдвижения своих кандидатур на грядущих выборах. По его мнению, результаты голосования, которое пройдет с 15 по 17 марта 2024 года, заранее известны, поэтому участие в них — «дорогой и бессмысленный квест».

При этом полемика по данному вопросу началась еще раньше. Так, в середине декабря депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гусев сообщал, что ему и прочим парламентариям поступают письма с просьбой отменить выборы. Однако депутат подчеркнул, что голосование обязательно нужно проводить, хотя и выразил уверенность в победе действующего президента.