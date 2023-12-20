«Крокодильи слезы»: Памфилова о релокантах, которые не поучаствуют в ДЭГ Памфилова: релоканты жалеют, что не смогут проголосовать на выборах президента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уехавшие из России граждане плачут «крокодильими слезами» из-за того, что не смогут принять участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента страны в 2024 году, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, которые приводит URA.RU, релоканты противоречат сами себе, когда говорят, что выборы в РФ проводятся плохо, но в то же время сожалеют, что ДЭГ не будет действовать за границей.

Они себе противоречат. С одной стороны, говорят, как всё плохо и как ужасно проводятся выборы. С другой стороны, горючими крокодильими слезами исходят, что дистанционное электронное голосование не будет применяться за рубежом, — сказала глава ЦИК.

Памфилова уже критиковала покинувших Россию граждан. В ноябре она заявила, что релоканты «за копейки» работают над тем, чтобы сорвать и дискредитировать выборы в стране. По ее словам, эти люди уже формируют базу для срыва голосования.

Ранее председатель ЦИК сообщила, что комиссия получила заявки от 16 претендентов в кандидаты на выборы президента России. Президентская кампания вошла в активную фазу, отметила Памфилова. Центризбирком также зарегистрировал группу избирателей в поддержку кандидатуры действующего главы государства Владимира Путина.