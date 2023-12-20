Названо число подавших заявки на должность президента России Памфилова: в ЦИК поступило 16 заявок от кандидатов на должность президента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Элла Памфилова

Центральная избирательная комиссия получила заявки от 16 претендентов в кандидаты на выборы президента России, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, президентская кампания вошла в активную фазу. Центризбирком также зарегистрировал группу избирателей в поддержку кандидатуры действующего президента Владимира Путина на предстоящих выборах, передает РИА Новости.

На данный момент уже поступили заявки от 16 таких претендентов, — заявила глава комиссии.

8 декабря Путин после церемонии награждения медалями «Золотая звезда» в Кремле объявил о решении баллотироваться на новый срок. Глава государства сказал, что у него были «разные мысли», но пришло время «принимать решение».

Ранее сообщалось, что избирательный штаб Путина будет располагаться в Гостином Дворе, где 14 декабря прошла его пресс-конференция и прямая линия с подведением итогов года. По информации источников РБК, открытие штаба планируется ближе к концу декабря.

До этого группа избирателей в концертном зале «Зарядье» поддержала самовыдвижение Путина кандидатом на президентских выборах, которые пройдут в марте 2024 года. Они единогласно проголосовали за действующего главу государства.