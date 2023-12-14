Стало известно, где разместят предвыборный штаб Путина РБК: предвыборный штаб Путина разместят в Гостином Дворе

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Предвыборный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина

Предвыборный штаб президента РФ Владимира Путина будет располагаться в Гостином Дворе, сообщают источники РБК. По их словам, штаб откроют ближе к концу декабря.

В Центризбиркоме уточнили, что перед открытием этого штаба необходимо по закону зарегистрировать в ЦИК группу избирателей, поддержавших выдвижение кандидата. Кроме того, нужно также открыть избирательный счет и внести арендную плату за помещение.

8 декабря после вручения участникам специальной военной операции орденов «Золотая звезда» в Георгиевском зале Кремля Владимир Путин сообщил, что принял решение баллотироваться в президенты в 2024 году. Герой ДНР Артем Жога попросил главу государства пойти на выборы. Остальные присоединились к просьбе, и тот согласился.

Ранее сообщалось, что Центризбирком России получил из федерального бюджета на проведение президентской избирательной кампании 33 млрд 233,8 млн рублей. Выборы главы государства пройдут с 15 по 17 марта.

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ ранее пришла к выводу, что Россия во время президентских выборов в 2024 году столкнется с подрывным воздействием на процесс международного наблюдения. Вместе с этим ожидаются хакерские атаки на избирательную инфраструктуру и госучреждения.