Стало известно, сколько денег потратят на выборы президента России ЦИК РФ: на проведение выборов президента выделено более 33 млрд рублей

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Агитационный предвыборный билборд

Центризбирком России получил из федерального бюджета на проведение президентской избирательной кампании 33 млрд 233,8 млн рублей, следует из постановления комиссии о распределении бюджетных средств. Выборы главы государства пройдут с 15 по 17 марта.

Всего на подготовку и проведение выборов выделено 33 млрд 233,8 млн рублей. Из них нижестоящим избирательным комиссиям будет направлено 32 млрд 846,7 млн рублей, государственным органам, в ведении которых находятся вопросы регистрации и учета избирателей, ЦИК распределит 170 млн рублей. У ЦИК на исполнение своих полномочий в период кампании останется 217,1 млн рублей, — рассказали в комиссии.

Ранее комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ пришла к выводу, что Россия во время президентских выборов в 2024 году столкнется с подрывным воздействием на процесс международного наблюдения. Вместе с этим ожидаются хакерские атаки на избирательную инфраструктуру и госучреждения.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что электоральная кампания станет предметом нападок извне. Однако он подчеркнул, что система работает слаженно и Россия научилась защищаться от подобных нападок.

В новых регионах России — Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, аккредитация представителей СМИ для работы на избирательных участках будет проходить в особом порядке, сообщил заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев. Этот порядок будет установлен региональной ЦИК. Связано это с особым режимом и учетом требований военного времени, уточнил он.