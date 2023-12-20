Дистанционное голосование пройдет на президентских выборах в 29 регионах РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) пройдет на президентских выборах 2024 года в 29 регионах России, сообщила пресс-служба Центризбиркома. Принять участие в нем смогут около 38 миллионов избирателей.

Из 30 регионов, где имелся опыт проведения ДЭГ, заявки на проведение прислали 28 регионов. Также поступила заявка от Вологодской области, где ранее дистанционное электронное голосование не применялось, — сообщила глава ЦИК РФ Элла Пафмилова.

В Москве при проведении ДЭГ будет использоваться региональная информационная система. На базе федеральной платформы электронное голосование состоится в Карелии, Крыму, Чувашии, Алтайском крае, на Камчатке, в Пермском крае, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Томской, Челябинской и Ярославской областях, а также в городе федерального значения Севастополе и Ненецком автономном округе.

Ранее Памфилова заявила, что уехавшие из России плачут «крокодильими слезами» из-за того, что ДЭГ не будет применяться за рубежом. По словам главы ЦИК, релоканты противоречат сами себе, когда заявляют, что в России плохо проводятся выборы.