В результате обстрела приграничного с Украиной села Журавлёвка ранения получили двое мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на странице в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, пострадавшим оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

Самая большая проблема — это двое раненых. По докладу Иконникова, министра здравоохранения, раненым оказана помощь, их жизни на сегодняшний день ничего не угрожает,сказал Гладков.

Он отметил, что власти пытаются сейчас определить объём разрушений, для этого на место приехали специалисты во главе с заместителем губернатора Владимиром Базаровым. Гладков пообещал жителям восстановить разрешения в кратчайшие сроки.

Об обстреле села Журавлёвка стало известно в ночь на 26 апреля. Ранения получили мужчина и женщина. Гладков из-за случившегося отменил командировку в Москву. 

Гладков 25 апреля сообщил об обстреле села Нехотеевка с украинской стороны. Отмечается, что были повреждены жилые постройки и личный транспорт. По словам губернатора, в ходе обстрела никто не пострадал. Глава региона продлил в Белгородской области до 10 мая срок действия «жёлтого» уровня террористической опасности. До этой же даты запрещено использование в регионе петард и фейерверков.