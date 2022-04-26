Губернатор рассказал о пострадавших при обстреле села под Белгородом Глава Белгородской области Гладков: угрозы жизни раненных при обстреле Журавлёвки нет

В результате обстрела приграничного с Украиной села Журавлёвка ранения получили двое мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на странице в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, пострадавшим оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

Самая большая проблема — это двое раненых. По докладу Иконникова, министра здравоохранения, раненым оказана помощь, их жизни на сегодняшний день ничего не угрожает, — сказал Гладков.

Он отметил, что власти пытаются сейчас определить объём разрушений, для этого на место приехали специалисты во главе с заместителем губернатора Владимиром Базаровым. Гладков пообещал жителям восстановить разрешения в кратчайшие сроки.

Об обстреле села Журавлёвка стало известно в ночь на 26 апреля. Ранения получили мужчина и женщина. Гладков из-за случившегося отменил командировку в Москву.

Гладков 25 апреля сообщил об обстреле села Нехотеевка с украинской стороны. Отмечается, что были повреждены жилые постройки и личный транспорт. По словам губернатора, в ходе обстрела никто не пострадал. Глава региона продлил в Белгородской области до 10 мая срок действия «жёлтого» уровня террористической опасности. До этой же даты запрещено использование в регионе петард и фейерверков.