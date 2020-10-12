Госдума проведёт только одно заседание на этой неделе

https://static.news.ru/photo/5cec50d6-0c96-11eb-9abe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На текущей неделе Государственная дума проведёт лишь одно пленарное заседание. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.

При этом, как отметил депутат, запланированный на среду «правительственный час» с участием главы Минтруда решили перенести.

Другие два дня заседания — среду и четверг — мы решили отменить, в том числе перенести планировавшийся на среду правительственный час с участием министра труда и социальной защиты Антона Котякова на более поздний срок, — приводит слова Жукова ТАСС.

При этом пресс-служба правительства РФ опровергла информацию о переводе работников на удалёнку. А до этого мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, по которому работодатели с 5 октября были обязаны перевести не менее 30% персонала на удалённую работу. Обязателен переход на дистанционный режим всех работников старше 65 лет. Исключение сделано для пенсионеров, присутствие которых на рабочем месте критически важно.

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы Максим Иванов заразился коронавирусом.