Депутат Госдумы Максим Иванов заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/3b6058e2-0c5d-11eb-b890-fa163e074e61_660.jpg Максим Иванов Фото: deputat.maksim.ivanov/facebook.com

Тесты выявили коронавирус у депутата Госдумы от Свердловской области Максима Иванова.

Об этом парламентарий сообщил на своей странице в Facebook, пишет ТАСС.

Получил положительный тест на коронавирус. Самоизолировался и начал лечение. <...> Работаю на удалёнке: завтра заседание комитета по видеосвязи, — написал депутат.

Он добавил, что болезнь протекает в лёгкой форме. Один из ключевых симптомов, которые он отмечает, это потеря обоняния.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за последние сутки из больниц Москвы был выписан 1131 человек, вылечившийся от коронавируса.