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Депутат Госдумы Максим Иванов заразился коронавирусом

10:20, 12 октября 2020
Максим Иванов Максим Иванов Фото: deputat.maksim.ivanov/facebook.com

Тесты выявили коронавирус у депутата Госдумы от Свердловской области Максима Иванова.

Об этом парламентарий сообщил на своей странице в Facebook, пишет ТАСС.

Получил положительный тест на коронавирус. Самоизолировался и начал лечение. <...> Работаю на удалёнке: завтра заседание комитета по видеосвязи, — написал депутат.

Он добавил, что болезнь протекает в лёгкой форме. Один из ключевых симптомов, которые он отмечает, это потеря обоняния.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за последние сутки из больниц Москвы был выписан 1131 человек, вылечившийся от коронавируса.

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