Депутат Госдумы Максим Иванов заразился коронавирусом

Тесты выявили коронавирус у депутата Госдумы от Свердловской области Максима Иванова.
Об этом парламентарий сообщил на своей странице в Facebook,
Получил положительный тест на коронавирус. Самоизолировался и начал лечение. <...> Работаю на удалёнке: завтра заседание комитета по видеосвязи, — написал депутат.
Он добавил, что болезнь протекает в лёгкой форме. Один из ключевых симптомов, которые он отмечает, это потеря обоняния.
Ранее NEWS.ru сообщал, что за последние сутки из больниц Москвы был выписан 1131 человек, вылечившийся от коронавируса.
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