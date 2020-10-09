Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заразился коронавирусом

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своём Instagram сообщил, что заразился коронавирусом. Он также объявил о том, что уходит на самоизоляцию.
От вируса не застрахован никто, и меня он тоже не обошёл стороной. В итоге 14 дней буду работать на самоизоляции. Всем здоровья! — написал Азаров в социальной сети.
Ранее NEWS.ru писал, что жена бывшего президента Украины Петра Порошенко Марина заявила, что состояние здоровья её супруга, заразившегося коронавирусом, ухудшилось.
По её словам, у мужа двустороннее воспаление лёгких. Он госпитализирован и получает необходимый комплекс лечения, однако в последнее время у него «ухудшилось состояние крови — она очень густая».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен