Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/55698e5e-0a49-11eb-bdaf-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Азаров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своём Instagram сообщил, что заразился коронавирусом. Он также объявил о том, что уходит на самоизоляцию.

От вируса не застрахован никто, и меня он тоже не обошёл стороной. В итоге 14 дней буду работать на самоизоляции. Всем здоровья! — написал Азаров в социальной сети.

Ранее NEWS.ru писал, что жена бывшего президента Украины Петра Порошенко Марина заявила, что состояние здоровья её супруга, заразившегося коронавирусом, ухудшилось.

По её словам, у мужа двустороннее воспаление лёгких. Он госпитализирован и получает необходимый комплекс лечения, однако в последнее время у него «ухудшилось состояние крови — она очень густая».