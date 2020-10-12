В правительстве опровергли переход сотрудников на удалённую работу

https://static.news.ru/photo/4cc7c166-0c7a-11eb-8a6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Крылов Иван/wikipedia.org

Пресс-служба правительства РФ опровергла информацию о переводе работников на удалёнку.

Эта информация не соответствует действительности. Правительство продолжает работать в штатном режиме, — заявили в пресс-службе правительства журналистам ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, по которому работодатели с 5 октября были обязаны перевести не менее 30% персонала на удалённую работу. Обязателен переход на дистанционный режим всех работников старше 65 лет. Исключение сделано для пенсионеров, присутствие которых на рабочем месте критически важно.

Московские власти считают, что подобные меры будут способствовать снижению распространения коронавирусной инфекции благодаря ограничению социальных контактов, а также уменьшению количества людей в общественном транспорте.

NEWS.ru писал, что эпидемиолог рассказал о правилах работы в офисе во время пандемии коронавирусной инфекции. Необходимо регулярно дезинфицировать рабочее место, а также носить средства индивидуальной защиты.