https://static.news.ru/photo/0e9d82f6-7358-11ea-9bfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нижняя палата парламента РФ приняла в третьем чтении законопроект, который предусматривает возможность предоставить арендатору отсрочку платы за недвижимость при условии объявления режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Об этом сказано в таблице поправок к проекту закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», который был подготовлен правительством в связи с пандемией коронавируса.

В документе сказано, что арендодатель в течение 30 дней со дня обращения арендатора будет обязан заключить с ним допсоглашение. Оно предусматривает отсрочку арендной платы в 2020 году по тем договорам, которые были заключены до принятия в стране или регионе решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Требования к условиям отсрочки устанавливает российское правительство. При этом размер арендной платы за недвижимость по таким договорам может меняться по соглашению сторон в любое время в течение текущего года.

Арендатор также вправе потребовать уменьшить плату за недвижимость из-за невозможности использовать имущество из-за введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Вместе с тем закон наделяет правительство России правом до 1 января 2021 года устанавливать особенности начисления пени по долгам за коммунальные услуги и капитальный ремонт.

Такие же полномочия правительства затронут особенности взыскания неустойки при несвоевременной оплате юридическим лицам услуг газоснабжения, электроэнергии, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

При этом принятый закон наделяет российское правительство правом в 2020 году устанавливать особенности применения неустойки и других финансовых санкций и иных мер ответственности за невыполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве. Если застройщик нарушит сроки строительства на шесть месяцев, то кабмин будет вправе устанавливать в текущем году особенности включения в реестр проблемных многоквартирных домов таких объектов.

Как писал NEWS.ru, ранее в Госдуме успокоили россиян, которые решили закрыть банковские вклады.