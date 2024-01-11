Голый Vacio будет призван в армию. Справедливо ли считать это наказанием?

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Vacio (Николай Васильев)

Самый голый из скандально знаменитой вечеринки Ивлеевой рэпер Vacio (Николай Васильев) по весне отправится в армию — по информации Telegram-канала SHOT, Vacio уже даже вручили повестку. И якобы музыкант готов искупить свою вину, отдав долг Родине.

Сам рэпер утверждает, таким образом он намерен доказать, что не имеет никакого отношения к ЛГБТ-сообществу (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Правда, до этого момента он почему-то доказывал иное. Сомневаюсь, что у музыканта был выбор, поскольку пойдет он служить не добровольно, а по призыву. Однако теперь приходится, как говорится, «держать хорошую мину при плохой игре».

С позывным Носок

Да, парню не позавидуешь! Его трикотажная слава бежит впереди него и не сулит ничего доброго в брутальном армейском коллективе, куда он попадет, лишь только распустятся почки на деревьях. То, что совсем недавно казалось доблестью в кругу себе подобных, вдруг обернется чистым позором в обществе, где с оружием в руках учатся защищать другую Россию. Настоящую, а не ту, что в неглиже скачут по ночным клубам.

Скорее всего, реальный шанс реабилитировать себя в глазах здоровой части общества может выпасть Vacio только максимально близко к передовой. Там, где люди ежедневно рискуют жизнью, не принято поминать прошлое. Здесь видели и не таких персон. И там ему подскажут, как правильно надевать бронежилет и каску, вручат автомат, дадут позывной Носок, и вперед... Доказывай, что хотел доказать.

Конечно же, служба в армии — священный долг. Эту формулу советских времен никто не отменял. Во время военных действий формула становится неопровержимой истиной. Между тем кому-то может показаться, что не слишком умного рэпера отправляют служить в наказание. Не может же выполнение священного долга быть наказанием? Конечно, нет. Однако армия и ночной клуб находятся на таких разных полюсах, как свет и тьма, как портянка на ноге и носок ну сами знаете где. Именно поэтому быстрая трансформация рэпера в солдата, происходящая на наших глазах, вызывает невольное удовлетворение.

Фото: vk.com/vac1o Vacio (Николай Васильев)

Сделай мне монтаж

При этом сама эта история очень кинематографична. Вот он как будто входит в дверь обнаженным и в ту же секунду выходит в полной армейской экипировке. Помните его почти что тезку Василия (к/ф «Любовь и голуби»), выпадающего из избы и тут же выныривающего в одних трусах из глубины Черного моря? Так что тема «органов движения» не потеряла актуальности, как видно.

Сегодня, когда кажется, что миром правят ложь, клевета и вседозволенность, в нашем обществе особенно остро вырастает желание противостоять этому.

Отсюда и такая реакция на скандальное событие в клубе «Мутабор». По справедливости, такое вообще не должно было произойти. Это слишком цинично, слишком несвоевременно и вызывающе. Но раз произошло, то желание возмездия вполне объяснимо.

Не жажда крови, а жажда справедливости. Именно потребность в справедливости назрела в обществе. Это чувство испокон века было свойственно русскому человеку. А справедливость — это ответственность. Хорошо, если она превентивная, но уж если случилось пойти поперек закона, нравственности, здравого смысла, то будь любезен отвечать.

Вот и отвечает кто как может: кто — потерей денег, кто — потерей репутации, кто — тем и другим. Но самым лучшим в этой ситуации было бы переосмысление человеком своего места в жизни, своей миссии, если угодно.

Утверждают, что Vacio сам заявил, что готов искупить свою вину, отдав долг Родине. Возможно, такая готовность и означает первые изменения в мировоззрении музыканта. Во всяком случае, у него появился шанс.

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