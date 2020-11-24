Голикова пообещала финансовую помощь регионам на выплаты медработникам

https://static.news.ru/photo/805b9a1a-2e59-11eb-854a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российским регионам будут выделены дополнительные средства в качестве помощи на выплаты врачам и медицинским работникам. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

На заседании координационного совета уполномоченных по правам человека она пояснила, что с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года и в зависимости от распространения COVID, медицинским и другим работникам, оказывающим помощь в борьбе с коронавирусом, теперь устанавливаются специальные выплаты за нормативную смену.

Сделано это, в том числе, по просьбе медицинских работников, которые работали в тяжелое время в весенний период с ковидом. И здесь, в соответствии с поручением президента, мы планируем не только выплачивать эти социальные выплаты, но еще и оказать дополнительную финансовую помощь регионам страны на подобного же рода выплаты для того, чтобы те медицинские работники, которые оказывают такого рода помощь, не потеряли в тех выплатах, которые им осуществлялись до 1 ноября 2020 года, — цитирует Голикову РИА Новости.

Вице-премьер также рассказала, что решение примут уже в четверг, а выплата за ноябрь должна пройти до 15 декабря 2020 года.

В середине ноября президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством поручил оказать регионам дополнительную поддержку для осуществления «ковидных» выплат медработникам. Он также сделал акцент на внедрении нового формата выплат медикам, при котором они рассчитываются на основе количества смен работы с COVID-пациентами.

Кроме того, правительство РФ выделит более 7,7 млрд рублей на оплату отпусков и выплату компенсаций за неиспользованные отпуска медикам, которые борются с коронавирусом. Средства будут выделены из резервного фонда кабмина.

Как писал NEWS.ru, ранее петербургские медики обратились в суд из-за отказа в выплатах по COVID.