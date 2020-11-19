Петербургские медики обратились в суд из-за отказа в выплатах по COVID

https://static.news.ru/photo/8aa212a2-2a75-11eb-9790-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шестеро сотрудников станции скорой помощи в Санкт-Петербурге подали в суд на администрацию Кировского района из-за того, что им отказали в выплате из-за заражения коронавирусом.

Медики требуют отменить соответствующее решение администрации и обязать её выплатить причитающиеся им деньги.

В администрации отказ в выплате объясняют тем, что медики заразились при обстоятельствах, которые не связаны с оказанием помощи пациентам с COVID-19. Те же настаивают на обратном, сообщает РИА Новости.

Аналогичные иски от медиков некоторое время назад были зарегистрированы Московским и Куйбышевским районными судами Петербурга.

Согласно постановлению губернатора Северной столицы Александра Беглова, медикам, заразившимся коронавирусом при оказании помощи пациентам, полагается единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей. Если заражение повлекло за собой инвалидность, размер пособия увеличивается до полумиллиона рублей, а в случае смерти родные медработника получат 1 млн рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что выплаты медработникам, заболевшим при работе с коронавирусными больными, регулируют 415-е постановление правительства и 313-й указ президента. Согласно первому, претендовать на дополнительные «ковидные» выплаты могут все медработники, контактирующие с коронавирусными больными. Согласно второму, для медработников предусмотрены единовременные страховые выплаты по страховому случаю. Страховыми признаются случаи, когда работник контактировал непосредственно с больным коронавирусом и заболел сам, а также если у него развились стойкие и временные осложнения с потерей трудоспособности.