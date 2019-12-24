Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о том, что во многих регионах страны оптимизация здравоохранения «была проведена ужасно». Об этом
Во многих регионах страны оптимизация здравоохранения была проведена ужасно. И качество, и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились, — привели слова Татьяны Голиковой в ТАСС.
Она добавила, что вина за это лежит на всех, и надо искать не виновного, а пути решения проблемы.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Татьяна Голикова объяснила разницу в зарплатах врачей. Как сообщила вице-премьер РФ, заработную плату определяет не только субъект Федерации, но и руководители предприятия.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен