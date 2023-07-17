Глава Зернового союза оценил решение Москвы по продовольственной сделке Глава Российского зернового союза назвал правильным решение Москвы по зерновой сделке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приостановка участия Москвы в зерновой сделке является правильным решением, это поддержит российский рынок зерна, заявил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Кроме того, он выступает против продления этого соглашения, поскольку оно с самого начала оказывало негативное влияние на российские поставки продовольствия, передает ТАСС.

Прекращение зерновой сделки некритично для России, она только вредила и ничего хорошего не приносила. Российский зерновой рынок получит только позитив от остановки зерновой сделки, никакого негатива не будет, — сказал он.

В реализации сделки Злочевский видит причину торговли с дисконтом в $10—$20, исторически доходившим до $70.

Сегодня, 17 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что черноморские договоренности, связанные с транспортировкой зерна, фактически прекратили свое действие. Часть договоренностей, касающихся России, так и не была выполнена, подчеркнул он.

Как сообщила представитель МИД России Мария Захарова, Москва уведомила Турцию, Украину и Секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки. В ближайшее время будет опубликовано заявление российского дипведомства с детальными разъяснениями позиции Москвы по зерновому соглашению, добавила она.