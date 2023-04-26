Глава Роскосмоса рассказал о проблемах ракетно-космической отрасли Глава Роскосмоса Борисов заявил о финансовых и кадровых проблемах ракетно-космической отрасли

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Юрий Борисов

Отечественная ракетно-космическая отрасль испытывает финансовые и кадровые проблемы, заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на просветительском марафоне «Знание. Первые». В частности, он отметил, что отрасль «стареет», в ней не хватает молодежи, передает ТАСС.

Отрасль находится, скажу прямо, в не очень хорошем состоянии финансовом и кадровом, — цитирует агентство Борисова.

Он рассказал, что в планах госкорпорации запустить несколько инновационных проектов с привлечением молодежи. Один из них будет связан с созданием многоспутниковой группировки.

Борисов также добавил, что в 2024 году будет возобновлено проектирование отечественной сверхтяжелой ракеты, сообщает РИА Новости. Соответствую программа уже проходит согласования. Глава Роскосмоса подчеркнул, что ракета обязательно будет многоразовой, чтобы снизить затраты на запуски.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин поручил значительно нарастить объемы производства отечественных спутников. Он подчеркнул, что от опытно-конструкторских работ необходимо перейти к конвейерной сборке космических аппаратов.

Инженер-конструктор, историк космонавтики Сергей Александров, в свою очередь, высказал мнение, что России нужно стратегическое планирование в сфере освоения космоса и собственная орбитальная станция. По его словам, своя станция нужна стране как минимум из соображений престижа державы.