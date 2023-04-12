Путин поручил нарастить выпуск российских спутников

Фото: Роскосмос

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости значительно нарастить объемы производства отечественных спутников. Выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня космонавтики, глава государства выразил уверенность, что Россия может решать подобные задачи, передает РИА Новости.

Нужно сосредоточить усилия на использовании околоземного пространства. Для этого совместно с технологическим бизнесом следует значительно увеличить производство спутников, — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что от опытно-конструкторских работ необходимо перейти к конвейерной сборке космических аппаратов. Путин отметил, что в мире такие задачи решаются, и в связи с этим у него нет сомнений, что Россия тоже способна их решать.

Ранее инженер-конструктор космических аппаратов, историк космонавтики Сергей Александров высказал мнение, что России нужно стратегическое планирование в сфере освоения космоса и собственная орбитальная станция. По его словам, своя станция нужна стране как минимум из соображений престижа державы.

Согласно исследованию, проведенному сервисом SuperJob, почти каждый пятый россиянин (19%) считает, что Россия и по сей день остается ведущей космической державой. Большинство опрошенных (81%) назвали вершиной отечественного космоса времена Юрия Гагарина и Сергея Королева. Также 38% участников опроса признались, что хотели бы сами полететь в космос.