Историк космонавтики Александров: нам нужна своя космическая станция Историк космонавтики Александров объяснил необходимость наличия у России собственной орбитальной станции

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com/Global Look Press

В сфере освоения космоса России необходимо стратегическое планирование и собственная орбитальная станция, рассказал в интервью aif.ru накануне Дня космонавтики инженер-конструктор космических аппаратов, историк космонавтики Сергей Александров. По мнению специалиста, пилотируемая космонавтика в будущем не утратит своего значения.

Эксперт напомнил, что космос сегодня дает россиянам большую часть связи, особенно для удаленных регионов. Кроме того, спутники во многом делают нашу повседневную жизнь проще: так, они осуществляют навигацию, дают прогноз погоды и даже занимаются кадастровой съемкой.

Александров объяснил, почему Россия приняла решение покинуть Международную космическую станцию после 2024 года.

Нам нужна собственная станция. Как минимум из соображений престижа державы. Китай свою станцию «Тяньгун» («Небесный чертог») уже построил. Но в целом китайцы пока идут по следам, нашим и американским. Нельзя сказать, что в технологическом плане они сделали что-то прорывное, — подчеркнул конструктор.

При этом, по его словам, Китай очень интересен России как партнер в космической отрасли. Так, страны намерены создать ориентировочно к 2035 году международную лунную станцию, на которой будут трудиться и люди, и роботы. Александров подчеркнул, что построить базу на Луне без роботов-манипуляторов будет невозможно, при этом одни механизмы исследовать космос тоже не смогут. Любой геолог с молотком, даже в скафандре, за восемь часов работы соберет гораздо больше полезных сведений, убежден он.

Специалист также считает, что в XXI веке не утратит своей актуальности и пилотируемая космонавтика.

Как бы ни были важны роботы, осваивать космос должен человек... Есть жизненно важные задачи, которые человечество сможет решить, только отправляя в космос людей, а не механизмы, — резюмировал Александров.

Ранее российский космонавт Олег Кононенко пожаловался на нехватку девушек на МКС. Он отметил, что хотел бы видеть равное количество мужчин и женщин в отряде.