В РФПИ предложили альтернативу санкциям Глава РФПИ на фоне новых ограничений ЕС призвал к диалогу вместо санкций

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на фоне введения санкций со стороны Европейского союза против России призывает к диалогу, заявил в своем Telegram-канале глава фонда Кирилл Дмитриев. Он отметил, что число рестрикций против Москвы приближается к 30 тысячам.

РФПИ призывает к диалогу вместо раскручивания санкционной спирали, насчитывающей уже почти 30 тысяч санкций в отношении России, но не способной навязать свою волю в противовес национальным интересам нашей страны, — написал глава РФПИ.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил о возможных ответных мерах в связи с введением 18-го пакета санкций Евросоюза. Окончательное решение будет принято после тщательной оценки последствий новых ограничений для экономики страны, уточнил дипломат.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ограничения затронут ключевые отрасли российской экономики, включая банковский сектор, энергетику и оборонно-промышленный комплекс. Особое внимание в новом пакете уделено механизму динамического регулирования цен на российскую нефть, что, по мнению европейских чиновников, должно ослабить военные возможности России.