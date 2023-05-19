Герой России назвал страну, заменившую США в роли главного куратора Украины Герой России Липовой заявил, что США переложили кураторство над Украиной на Великобританию

Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

США отстраняются от конфликта на Украине, Белый дом сейчас занят более перспективной темой — противостоянием с Китаем в Юго-Восточной Азии, заявил Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его мнению, озвученному в разговоре с NEWS.ru, Вашингтон переложил все проблемы по обеспечению Киева на Великобританию.

США сейчас отстраняются от конфликта на Украине, куда они вляпались, вляпались серьезно, почти как в Афганистане, а все проблемы по обеспечению Киева перекладывают на Великобританию, Украину теперь курирует Лондон, а Вашингтон готовится к президентским выборам в 2024-м. США не хотят вновь бежать, когда на Украине все провалится, поэтому отстраняются, — заявил Липовой.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ранее заявил, что страна намерена укрепить поддержку Украины, которая готовится к контрнаступлению на Россию. Он добавил, что на саммите «Большой семерки» планирует укрепить поддержку Киева в боевых действиях против России.

До этого CNN со ссылкой на западных чиновников сообщил, что Великобритания поставила Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow, которые имеют дальность поражения порядка 250 км. Собеседники телеканала утверждали, что ВСУ не будут применять эти ракеты для ударов по целям в России, однако возможность атаки по Крыму не исключена.