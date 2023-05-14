Сунак пообещал Киеву помочь атаковать российские регионы Премьер-министр Великобритании пообещал усилить помощь ВСУ в подготовке к наступлению

Фото: Tejas Sandhu / Keystone Press Agency / Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что страна намерена укрепить поддержку Украины, которая готовится к контрнаступлению на Россию, передает ТАСС. Он добавил, что на саммите «Большой семерки» (G7) планирует укрепить поддержку Киева в боевых действиях против России.

На саммите G7 Великобритания мобилизует международные усилия, направленные против практики экономического принуждения, к которой прибегают враждебные государства. А также будет укреплять поддержку, оказываемую Украине, которая готовится активизировать боевые действия против России, — передает слова Сунака пресс-служба главы правительства Британии.

В ходе встречи с партнерами Сунак также затронет проблемы инфляции и эмиграции в мире.

Ранее CNN со ссылкой на западных чиновников сообщил, что Великобритания поставила Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow, которые имеют дальность поражения порядка 250 км. Собеседники телеканала утверждали, что ВСУ не будут применять эти ракеты для ударов по целям в России, однако возможность атаки по Крыму не исключена.