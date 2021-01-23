Генпрокуратура ещё раз предупредила об ответственности за призывы к акциям

https://static.news.ru/photo/ba8d86e8-5cc2-11eb-9e12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральная прокуратура РФ вынесла повторные предостережения руководителям интернет-компаний из-за распространяющихся в Сети призывов к участию в незаконных массовых акциях 23 января.

В целях предотвращения экстремистских проявлений и массовых беспорядков прокуратурой вынесены повторные предостережения руководителям российских и иностранных интернет-компаний о недопустимости противоправных действий, — цитирует ТАСС официального представителя Генпрокуратуры Андрея Иванова.

Он также предупредил граждан и юридических лиц, что призывы к участию в незаконных акциях могут повлечь наказание вплоть до административного ареста. Провокации и попытки насильственных действий будут квалифицироваться уже по ст. 212 Уголовного кодекса РФ «Массовые беспорядки».

Иванов напомнил, что за вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность может грозить уголовная ответственность по ст. 150 и 151.2 УК РФ.

Как писал NEWS.ru, сотрудники МВД готовы привлечь к ответственности людей, призывающих к участию в несанкционированной акции 23 января. Об этом заявил первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой на коллегии ГУ МВД по Москве. По его словам, территориальные подразделения МВД готовятся к охране общественного порядка во время проведения мероприятий в субботу, «когда некоторые квазиполитики через свои структурные подразделения объявили несанкционированные мероприятия по всей стране».

Горовой подчеркнул, что у силовиков есть все основания привлекать к административной ответственности тех, кто призывает к участию в этой несанкционированной акции очно и в Интернете, рассылая письменные сообщения.