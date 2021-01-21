МВД будет привлекать к ответственности за призывы к акции 23 января

https://static.news.ru/photo/2db4a4e0-5bd7-11eb-929c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники МВД готовы привлечь к ответственности людей, призывающих к участию в несанкционированной акции 23 января. Об этом заявил первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой на коллегии ГУ МВД по Москве.

По его словам, территориальные подразделения МВД готовятся к охране общественного порядка во время проведения мероприятий в субботу, 23 января, «когда некоторые квазиполитики через свои структурные подразделения объявили несанкционированные мероприятия по всей стране».

Горовой подчеркнул, что у силовиков есть все основания привлекать к административной ответственности тех, кто призывает к участию в этой несанкционированной акции очно и в Интернете, рассылая письменные сообщения. Замглавы МВД подчеркнул, что по законодательству силовики могут это делать, сообщает ТАСС.

Ранее сотрудники полиции пришли по месту прописки к соратнице арестованного оппозиционера Алексея Навального Любови Соболь, пресс-секретарю политика Кире Ярмыш, главному редактору портала «Медиазона» Сергею Смирнову, а также к журналисту радиостанции «Эхо Москвы» Александру Плющеву. Радиоведущий рассказал, что в квартире находилась тёща. Полицейские заявили, что пришли провести профилактическую беседу, затем они покинули квартиру.

Смирнова не было дома, он предположил, что визит силовиков связан с акцией в поддержку Навального, которая может пройти 23 января. Соболь пришлось пообщаться с полицейскими. Они пытались вручить ей некий документ, но соратница Навального брать бумагу отказалась. Ярмыш написала, что приходил участковый, который совершал поквартирный обход. Он хотел вручить ей визитку, но она отказалась с ним знакомиться.

Как писал NEWS.ru, Роскомнадзор потребовал от «ВКонтакте» пресекать вовлечение детей в протесты. Такое же требование было направлено администрации TikTok.