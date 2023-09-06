Генерал-полковник в отставке рассказал о новой должности Суровикина Отставной генерал Заварзин заявил о назначении Суровикина на новую должность

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Сергей Суровикин

Генерал армии Сергей Суровикин получил новую «неплохую должность», заявил генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин в комментарии изданию «Подъем». Он не стал раскрывать детали, однако заявил, что она связана со странами СНГ. К настоящему моменту Суровикин еще не приступил к выполнению обязанностей, он находится в отпуске. Военно-космическими силами России сейчас руководит начальник штаба, отметил Заварзин. В Минобороны России пока не комментировали информацию о новом назначении Суровикина.

Я знаю то, что ему нашли другую должность. Исполняет команды главкома его начальник штаба. У него другая должность, она неплохая, по СНГ или как она там правильно называется, — рассказал отставной генерал.

Как сообщалось ранее, с официального сайта Министерства обороны России пропала справочная информация о генерале Сергее Суровикине. Ранее он значился в списках главнокомандующих Вооруженными силами России наряду с главкомом сухопутными войсками Олегом Салюковым и командующим ВМФ России Николаем Евменовым. В настоящее время местоположение Суровикина неизвестно. Ранее журналистка Ксения Собчак опубликовала фотографию, на которой якобы запечатлен сам генерал вместе с супругой. Она была сделана в Москве в начале сентября.