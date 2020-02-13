«Газпром» приостановил переговоры о новых маршрутах поставок в Китай. В компании объяснили, что ждут от китайцев «решения проблемы коронавируса».
Эти переговоры по объективным причинам приостановлены до момента, когда необходимые меры будут предприняты правительством [Китая] по решению проблемы коронавируса, — цитирует ТАСС главу «Газпром экспорта» Елену Бурмистрову.
Газопровод «Сила Сибири», по которому в Китай идёт газ из Иркутской области, заработал во второй половине 2019 года.
Как писал NEWS.ru, эпидемия коронавируса COVID-19 охватила Китай. Большинство стран, включая Россию, прервали любое пассажирское сообщение с КНР.
К 13 февраля вирусом
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