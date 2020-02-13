https://static.news.ru/photo/08837ede-4e5a-11ea-b910-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПАО «Газпром»/facebook.com

«Газпром» приостановил переговоры о новых маршрутах поставок в Китай. В компании объяснили, что ждут от китайцев «решения проблемы коронавируса».

Эти переговоры по объективным причинам приостановлены до момента, когда необходимые меры будут предприняты правительством [Китая] по решению проблемы коронавируса, — цитирует ТАСС главу «Газпром экспорта» Елену Бурмистрову.

Газопровод «Сила Сибири», по которому в Китай идёт газ из Иркутской области, заработал во второй половине 2019 года.

Как писал NEWS.ru, эпидемия коронавируса COVID-19 охватила Китай. Большинство стран, включая Россию, прервали любое пассажирское сообщение с КНР.