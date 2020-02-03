https://static.news.ru/photo/b484a346-465a-11ea-b5e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная служба исполнения наказаний намерена в 2020 году значительно расширить возможность направлять нарушивших закон граждан в исправительные центры вместо колоний. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН.

Работа по расширению сети исправительных центров продолжится. Планируется создать дополнительно около четырёх тысяч мест для размещения осуждённых к принудительным работам, — цитирует ТАСС представителя ФСИН.

На данный момент в России действуют 15 таких исправительных центров и работают 67 изолированных участков при колониях. Они функционируют как исправительные организации с возможностью размещения 5 тыс. 450 осуждённых к принудительным работам. Пока что они появились в 68 территориальных органах службы.

Принудительные работы назначаются лицам, осуждённым за кражи, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, неуплатой алиментов, причинением тяжкого вреда здоровью, нарушением ПДД, — пояснили во ФСИН.

Этот вид наказания начал применяться с 2017 года. Тогда к подобным условиям отбывания наказания были приговорены 587 человек. В 2018 году этот показатель увеличился до 2 тыс. 501 человека, а в 2019 году на исполнение во ФСИН поступило более 7200 судебных решений о назначении принудительных работ.

В пресс-службе отметили, что рост числа осуждённых на принудительные работы связан с новыми правилами. С 2019 года такой вид наказания может назначаться и в качестве замены способа отбытия срока. Речь идёт о смягчении приговора.

В основном осуждённых привлекают к работе, которая не требует специальных навыков. В зависимости от пола и возраста граждан направляют на уборку территорий, они выполняют работу грузчиков, разнорабочих, сторожей. Однако и на профессию осуждённого стараются обращать внимание. Например, в Ставропольском крае их трудоустроили на должности менеджера по развитию и автослесаря. В Забайкальском крае среди заключённых нашлись специалисты по изготовлению изделий из металла, ремонту автотракторной техники и производству пищевой продукции.

Как пояснили во ФСИН, принудительные работы назначают на срок от двух месяцев до пяти лет. В эти случаи не входит замена наказания. Государство получает от 5 до 20% из заработка осуждённых, а от выполнения работ они отказаться не в праве, если нет показаний по здоровью. Осуждённые при этом живут в специальных общежитиях, надзор за которыми ведут сотрудники ФСИН.

В службе также рассказали, что в некоторых российских регионах уже удалось договориться с представителями бизнеса о трудоустройстве осуждённых на работу и создании для них специальных общежитий.

Как писал NEWS.ru, ранее во ФСИН рассказали о мерах профилактики нового коронавируса в российских СИЗО и колониях.