https://static.news.ru/photo/e3751c78-525b-11ea-a686-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

С 2018 года и по настоящий момент сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили 50 готовящихся нападений подростков на школы и высшие учебные заведения. Об этом во вторник, 18 февраля, журналистам сообщили представители Центра общественных связей ФСБ.

Отмечается, что за указанный срок сотрудниками службы было выявлено примерно 150 крупных интернет-сообществ экстремистского толка, состоящих из подростков. Также в ФСБ пресекли деятельность более 260 пропагандистов-экстремистов. В том числе к ним были применены меры воздействия в рамках уголовно-процессуального процесса.

Только в указанный период ФСБ предотвращено свыше 50 вооружённых нападений на образовательные учреждения. Совместно с органами внутренних дел профилактированы более 7 тыс. подростков, попавших под влияние деструктивных идей, — приводит ТАСС сообщение представителей ЦОС ФСБ.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов задержали двух подростков из Керчи, которые подготавливали теракты в образовательных учреждениях города. При задержании у них изъяли самодельные взрывные устройства и компоненты для изготовления бомб.