ФСБ РФ: девять украинских пограничников перешли на территорию России

Через государственную границу России перешли девять украинских военнослужащих, отказавшихся проходить службу в Госпогранслужбе Украины, сообщает Центр общественных связей ФСБ. По данным ведомства, солдаты перешли границу в Ростовской области и в Крыму.

27 февраля текущего года через государственную границу Российской Федерации в Ростовской области и Республике Крым прибыли девять военнослужащих Госпогранслужбы Украины, отказавшиеся проходить дальнейшую службу на территории Украины, — говорится в публикации.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ранее сообщил о факте массового отказа украинских военнослужащих от участия в дальнейших боевых действиях. По его словам, в Харьковской области добровольно сложил оружие зенитный ракетный полк. Конашенков уточнил, что после оформления документов военнослужащие будут отправлены к своим семьям.

24 февраля Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.