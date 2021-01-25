Facebook частично разблокировал аккаунт Рогозина

https://static.news.ru/photo/6df78efa-5e52-11eb-8565-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Публикация главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с критикой бывшего посла США в России Майкла Макфола в Facebook разблокирована. Но новые публикации он делать не может.

Ранее сообщалось, что администрация Facebook заблокировала Рогозину возможность публиковать новые сообщения в течение суток и скрыла от пользователей публикацию главы Роскосмоса с критикой Макфола.

FB разблокировал ранее снятую их администраторами страницу (публикацию. — NEWS.ru), но обновления до сих пор закрыты, — пожаловался Рогозин в своём Telegram-канале.

Рогозин резко прошёлся по политике США и «англосаксов», обвинив их в том, что они хотели превратить Россию в банановую республику и обзывали «бензоколонкой». Он также назвал американцев «охамевшими».

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание бывшего посла США в России Майкла Макфола о том, что Путин придерживается идеологии «антизападного, антиамериканского антилиберализма».