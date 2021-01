Facebook заблокировал аккаунт главы Роскосмоса на 24 часа

Ранее американский дипломат в соцсети Twitter высказался на тему демократии и либерализма в России. Глава Роскосмоса раскритиковал эту публикацию на своей странице в Facebook, однако пост Рогозина был удалён администрацией социальной сети.

Также Рогозин лично обратился к Макфолу в Twitter, заявив, что не готов выслушивать дипломата и его речи в поддержку протестующих в Москве после того, как его, Рогозина, ещё семь лет назад внесли в списки санкций США за то, что он «отстаивал интересы своей страны».