Facebook заблокировал аккаунт главы Роскосмоса на 24 часа

https://static.news.ru/photo/b9331b04-5e35-11eb-956a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальная сеть Facebook временно заблокировала аккаунт главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина после комментария под сообщением бывшего посла Соединённых Штатов в РФ Майкла Макфола. Блокировка будет действовать 24 часа.

Мой аккаунт забанили на сутки, потому что мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся «свобода слова» на американский манер, — сообщил Рогозин РИА Новости.

Ранее американский дипломат в соцсети Twitter высказался на тему демократии и либерализма в России. Глава Роскосмоса раскритиковал эту публикацию на своей странице в Facebook, однако пост Рогозина был удалён администрацией социальной сети.

Раньше англосаксы нас хотели превратить в банановую республику, обзывали «бензоколонкой», теперь предлагают назвать именем своего кумира и агента. Мда. Скажу тебе, Майкл, как посол послу, вы, господа американцы, окончательно охамели. Учителей из себя не стройте, — приводит агентство выдержку из удалённой публикации Рогозина.

Также Рогозин лично обратился к Макфолу в Twitter, заявив, что не готов выслушивать дипломата и его речи в поддержку протестующих в Москве после того, как его, Рогозина, ещё семь лет назад внесли в списки санкций США за то, что он «отстаивал интересы своей страны».

Правительство США внесло вас в чёрный список как представителя государства, которое нарушило международные законы и нормы. Меня в вашей стране внесли в санкционные списки как частное лицо за публикации в Twitter. Здесь есть разница, — ответил бывший посол США в Москве.

BTW, The U.S. government sanctioned you as Russian government official because your government annexed Crimea, breaking international laws and norms. Your government sanctioned me as a private citizen for tweeting. There's a difference. https://t.co/hd6ECumXc6 — Michael McFaul (@McFaul) January 24, 2021

Ранее NEWS.ru писал, что Майкл Макфол допустил улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном при президенте Джо Байдене. Дипломат отмечает, что команда Байдена, скорее всего, проявит заинтересованность в развитии и укреплении отношений со странами СНГ и в этом направлении будут приложены значительные усилия. Макфол также полагает, что отношения между двумя сверхдержавами стабилизируются.