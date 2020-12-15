Макфол допустил стабилизацию отношений РФ и США при Байдене

https://static.news.ru/photo/bb3c3afa-3ee3-11eb-8127-fa163e074e61_660.jpg Майкл Макфол Фото: AP/TASS

В период нахождения у власти в США Джо Байдена возможна стабилизация отношений между Вашингтоном и Москвой. Такое мнение выразил бывший посол США в России Майкл Макфол.

Разумеется, будут некоторые изменения при президенте Байдене по сравнению с президентом Трампом. Во-первых, президент Байден не станет стремиться к дружбе с президентом Путиным. Трамп действительно хотел стать его другом. Он им может и стал, но это не сработало. Он потратил много личного времени и энергии на эти личные отношения, — цитирует Макфола «Интерфакс».

Дипломат отмечает, что команда Байдена, скорее всего, проявит заинтересованность в развитии и укреплении отношений со странами СНГ, и в этом направлении будут приложены значительные усилия. Макфол также полагает, что отношения между двумя сверхдержавами стабилизируются.

У президента Трампа было одно мнение, а у его администрации другое. Это все создавало недопонимание, нестабильность. Такого не будет при администрации Байдена. Внутри администрации все будут согласны по поводу политики в отношении России, — подчёркивает Макфол.

По его мнению, Россия и США также могут достичь взаимопонимания в сфере контроля над вооружением. Он допускает, что произойдут подвижки, в частности, по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Как ранее писал NEWS.ru, российский журналист и телеведущий Владимир Познер, напротив, опасается прихода к власти Байдена. Он считает, что в таком случае противоречия могут достигнуть предела и начнётся война.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Большинство СМИ сообщило о победе демократа Байдена в народном голосовании. Действующий глава Белого дома республиканец Дональд Трамп неоднократно заявлял о нарушениях на выборах, однако не смог доказать, что имели место подтасовки, оказавшие ключевое влияние на распределение голосов. Кроме того, в ночь на 15 декабря состоялось голосование выборщиков, по итогам которого Байден также получил большинство. 6 января 2021 года Конгресс должен утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, а 20 января состоится инаугурация нового президента.