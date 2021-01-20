Песков прокомментировал слова Макфола об идеологии Путина

https://static.news.ru/photo/dc809880-5b14-11eb-aac8-fa163e074e61_660.jpg Майкл Макфол Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Идеология российского президента Владимира Путина связана с процветанием россиян, внешнеполитические цели зиждятся на этом же, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Нет, идеология Путина не может быть связана с заграницей, основная идеология Путина — это развитие, стабильность и процветание России и каждого россиянина, вот основа идеологии Путина, — сообщил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что всё остальное является внешнеполитическими целями, а развитие отношений с другими странами зиждется на основной цели. Всё должно быть в интересах России и для россиян. Так пресс-секретарь президента прокомментировал высказывание бывшего посла США в России Майкла Макфола о том, что Путин придерживается идеологии «антизападного, антиамериканского антилиберализма».

Представитель Кремля подчеркнул, что идеи либерализма очень близки Путину, но «либерализм либерализму рознь».

Можно ли сейчас говорить о том, что кого-то могут привлекать идеи американского либерализма? Весьма сомнительная постановка вопроса, которая как минимум способна стать темой для серьёзной дискуссии, — цитирует Пескова РИА Новости.

По его словам, либерализм не может быть универсальным, поскольку зиждется на национальных особенностях каждого государства.

Как писал NEWS.ru, ранее экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что в период президентства Джо Байдена стабилизация отношений между Москвой и Вашингтоном возможна. Дипломат подчеркнул, что новый американский лидер в отличие от Дональда Трампа не будет стремиться к дружбе с Путиным, также команда Байдена проявит заинтересованность в развитии и укреплении отношений со странами СНГ.