ЕС одобрил механизм введения санкций за подрыв суверенитета Молдавии Совет ЕС одобрил механизм введения санкций за подрыв суверенитета Молдавии

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Евросоюз утвердил схему ввода санкций в отношении лиц, связанных с «подрывом или угрозами суверенитета и независимости Молдавии», говорится в заявлении Совета Евросоюза. Санкции будут включать замораживание активов и запрет на въезд в ЕС.

В соответствии с заявлением санкции также могут быть применены к лицам, совершающим «тяжелые финансовые нарушения в отношении государственных средств». В марте Вархели упоминал о работе высокого представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля над созданием гражданской миссии ЕС, которая может быть направлена в Молдавию для укрепления безопасности и стабильности страны.

Ранее парламентарий из молдавской правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Оазу Нантой поддержал идею введения визового режима с Россией. Нантой — один из трех молдавских политических деятелей, которым запрещен въезд в Россию из-за недавнего дипломатического конфликта.

25 апреля в МИД России был вызван посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий, которому была вручена соответствующая нота. Молдавского посла также уведомили, что ряду официальных лиц республики будет закрыт въезд в Россию в связи с регулярными антироссийскими высказываниями, а также из-за присоединения властей Молдавии к санкциям Евросоюза в отношении россиян.