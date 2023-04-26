В парламенте Молдавии призвали ввести визовый режим с Россией Депутат от правящей в Молдавии ПДС Нантой выступил за введение визового режима с Россией

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Парламентарий из молдавской правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Оазу Нантой в интервью телеканалу «TVR Молдова» поддержал идею введения визового режима с Россией. Нантой — один из трех молдавских политических деятелей, которым запрещен въезд в Россию из-за недавнего дипломатического конфликта.

За последние 7 лет количество молдавских граждан в России уменьшилось в 4 раза, и я думаю, что наши соотечественники, которые все еще находятся на территории РФ, имели возможность сделать выбор. Не исключено, что для обеспечения национальной безопасности придется подумать о введении визового режима с Россией, — заявил Нантой.

25 апреля в МИД России был вызван посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий, которому была вручена соответствующая нота. Молдавского посла также уведомили, что ряду официальных лиц республики будет закрыт въезд в Россию в связи с регулярными антироссийскими высказываниями, а также из-за присоединения властей Молдавии к санкциям Евросоюза в отношении россиян.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Киев регулярно демонстрирует желание вторгнуться на территорию Приднестровья. Он добавил, что власти Украины также поддерживают воинственные устремления Кишинева. Министр иностранных дел отметил, что Россия в свою очередь будет руководствоваться имеющимся у ее военнослужащих мандатом по обеспечению безопасности в регионе.