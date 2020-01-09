https://static.news.ru/photo/d3989002-32bf-11ea-b2d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость аренды жилья в России за 2019 год выросла в среднем на 5-7%. О том, где сейчас дешевле всего в стране можно снять себе жильё, рассказали аналитики портала «Мир квартир».

Согласно их исследованию, однокомнатная квартира в России сейчас сдаётся за 12,6 тыс. рублей в месяц. За год аренда однушки подорожала на 6,7%. Двухкомнатная квартира обойдётся арендаторам в среднем в 17,6 тыс. рублей в месяц. За год аренда такой жилплощади поднялась на 7%, приводит данные аналитиков ТАСС.

Специалисты проверяли цены на жильё в 70 городах и, как оказалось, в 65 из них снять квартиру оказалось дороже, чем годом ранее. Особенно сильно аренда подорожала в Новокузнецке, Череповце, Астрахани, Воронеже, Ярославле, Чебоксарах, Якутске, Оренбурге, Омске и Махачкале.

А вот тем, кто хочет снять квартиру в Липецке, Симферополе, Сочи, Саратове и Пензе, это обойдётся на 3-9% дешевле, чем в предыдущий период.

Двушки подешевели на 1-9% в 10 из 70 исследованных городов. Речь идёт о Брянске, Симферополе, Липецке, Сочи, Севастополе, Саратове, Нижнем Новгороде, Уфе, Пензе и Нижнем Тагиле, пояснили исследователи.

Арендовать трёхкомнатную квартиру в среднем по стране в 2019 году стало дороже на 4,8%. Снять трёшку можно за 23,6 тыс. рублей в месяц. Стоимость аренды такой жилплощади взлетела на 22-25% в Омске, Сургуте, Махачкале, Воронеже, Волгограде, Томске, Тюмени, Череповце и Набережных Челнах. В Нижнем Новгороде, Брянске, Севастополе, Белгороде, Саратове, Калуге, Симферополе, Саранске, Кирове и Липецке цены на сдачу снизились от 1 до 7%.

В декабре 2019 года максимальная ставка аренды жилья в Москве достигла миллиона рублей в месяц. NEWS.ru писал о том, какую квартиру предлагают за эти деньги в столице.