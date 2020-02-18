https://static.news.ru/photo/c6ccb60c-52de-11ea-997d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Роскачества дали рекомендации, как избежать ловушек мошенников в Интернете.

Эксперты предупреждают, что в первую очередь не стоит открывать никакие подозрительные ссылки в электронных письмах или сообщениях, особенно от неизвестных адресатов.

Каждый из тех, кто имеет электронную почту, хотя бы раз получал подозрительные письма, содержащие непонятные ссылки, запросы на информацию и странные вложения. Часто эти письма исходят якобы от государственных ведомств, партнёров, крупных интернет-магазинов и соцсетей, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Также специалисты не рекомендуют давать личную информацию, платёжные реквизиты.

Создавая письма, максимально похожие на оригинальные обращения, мошенники могут преследовать цели: украсть ваши персональные данные, заразить вирусом ваше устройство либо похитить банковские реквизиты, — следует из сообщения на сайте ведомства.

Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский отмечает, что чаще всего мошенники используют определённые слова: «срочно», «документы», «пароль», «заказ», «ордер», «осталось два часа» и прочие. Таким образом мошенники ловят людей, которые работают с документами и деньгами и привыкли быстро реагировать на подобные слова.

Эксперты рекомендуют, что стоит обращать внимание на текст письма: называют человека по имени или ставят безличное приветствие, какой адрес у отправителя.

Кроме того, можно проверить соответствие бренда и логотипа компании и телефон организации.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, лучше позвонить на официальный номер компании и уточнить информацию о письме, но ни в коем случае не переходить по сомнительным ссылкам и не использовать номер, указанный в письме.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что эксперт по информационной безопасности Сергей Шерстобитов рассказал, как вычислить телефонного мошенника. Он отметил, что нужно задавать потенциальному мошеннику нестандартные вопросы и ни в коем случае не сообщать личные данные.