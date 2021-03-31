Эксперты обозначили сроки падения цен на жилье в России

https://static.news.ru/photo/e0b80056-92ae-11eb-a569-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на строящееся жильё в РФ могут начать снижение во второй половине 2021 года. Эксперты объясняют данный фактор падением спроса на недвижимость после окончания или сокращения программ льготной ипотеки. Об этом пишет портал «Мир квартир».

По мнению аналитиков портала, рост цен на новостройки должен будет остановиться в связи с ограничением или полным прекращением программы ипотеки с государственной поддержкой. Для желающих «запрыгнуть в последний вагон» остаётся время до 1 июля, поэтому не исключено, что до этого времени новые квартиры продолжат дорожать. Однако уже во второй половине 2021 года не исключён спад как спроса на новое жильё, так и цен на него.

По данным портала, в первом квартале 2021 года квадратный метр в новостройках прибавил в стоимости, в среднем, порядка 5%, с учётом ценников в 70 городах с населением более 300 тысяч человек. При этом в московских новостройках стоимость квадратного метра достигла 271,9 тысячи рублей, увеличившись на 4% по сравнению с предыдущим кварталом. В Подмосковье цена на квадратный метр находится на уровне 118,2 тысячи рублей (+6%), в Санкт-Петербурге — 160 тысяч рублей (+6%).

Средняя стоимость квартиры в новостройке в РФ составляет 4,15 млн рублей — это на 3,7% больше, чем в начале года.

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