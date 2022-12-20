Экс-сенатор оценил шансы России противостоять биологическому оружию Запада Экс-сенатор Клинцевич: Россия смогла бы противостоять западному биологическому оружию

Россия смогла бы противостоять западному биологическому оружию, так как в стране развиты войска радиационной, химической и биологической защиты, сообщил «ПолитРоссии» экс-сенатор Франц Клинцевич. Однако подобный вариант развития событий мог бы создать для страны дополнительные трудности из-за реакции населения на факт применения биологического оружия, добавил эксперт. По его словам, россиян следует подготовить к действиям Запада, чтобы предотвратить нежелательные реакции с их стороны.

Нужно заострить внимание общественности на том, что Запад может применить биологическое оружие и что на Украине американские биолаборатории появились не сами по себе, что украинские боевики готовы выполнить даже самый страшный приказ и что все обвинения в этом потом посыплются в нашу сторону, — рассказал Клинцевич.

Экс-сенатор добавил, что Вооруженные силы России хорошо обучены способам противодействия биологической угрозе. Он пояснил, что в военных училищах служащих постоянно готовят к атакам с применением нетрадиционных средств ведения войны.

Экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин ранее заявил, что биооружие гарантированно есть у США и Великобритании, которые всегда были лидерами в этом направлении. Он отметил, что известны случаи, когда во времена Второй мировой войны Вашингтон передавал Лондону снаряды, снабженные спорами сибирской язвы.