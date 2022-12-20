Названы страны-обладательницы биологического оружия Эксперт Никулин: США и Великобритании обладают биологическим оружием

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Экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин заявил, что биооружие гарантированно есть у США и Великобритании, которые всегда были лидерами в этом направлении. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что известны случаи, когда во времена Второй мировой Вашингтон передавал Лондону снаряды, снабженные спорами сибирской язвы.

Во времена Второй мировой Штаты передали Британии 500 тысяч снарядов, снабженных спорами сибирской язвы. У Советского Союза, к слову, таких запасов не было никогда в истории, а это ведь только 1943-й год, — сказал Никулин.

Эксперт отметил, что чаще всего США использовали биооружие в мирное время. По его словам, в 1980-90-е годы при помощи него разорили Кубу: с помощью вирусов убили свиней, были уничтожены сахарный тростник, рис. По словам Никулина, во многом именно по этой причине у страны такой огромный внешний долг.

Собеседник издания также рассказал о фарфоровых шариках с блохами, зараженных чумой. По его словам, их использовали в Корее, чтобы вызвать небольшие вспышки смертельной болезни. Аналогичный способ применяла и Япония во время Второй мировой, отметил эксперт.

С воздуха просто разбрасывали такие фарфоровые шарики. Они хороши тем, что не нагреваются, даже если происходит взрыв. Обычные снаряды разогреваются и патогены гибнут, а с фарфором все не так. К тому же, он достаточно хрупкий, так что способ крайне эффективный, — рассказал Никулин.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США в своем нежелании обсуждать биолаборатории Пентагона извиваются, как ужи на сковородке. По его словам, десятки таких лабораторий были созданы на Украине. Как уточняли в Минобороны, американцы сформировали на украинской территории сеть из более чем 30 учреждений, работавших в интересах Пентагона, но после начала спецоперации экстренно свернули программу.